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Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim hangi kanalda ve ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği “Temizlik Benim İşim” yarışması, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim hangi kanalda ve ne zaman başlıyor?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

HER HAFTA 10 BİN TL ÖDÜL
Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi temizlik benim işim fox tv

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