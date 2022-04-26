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Kadir Gecesi bugün mü 2022? Kadir Gecesi yarın mı idrak edilecek? Anlamı ve önemi nedir?

26.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi için geri sayım sürerken vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın bitimine günler kaldı. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı gece olarak bilinen bu kıymetli gecede eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Kadir Gecesi bugün mü 2022? Kadir Gecesi yarın mı idrak edilecek? Anlamı ve önemi nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar popüler arama motorlarında arama yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kadir Gecesi bugün mü 2022? Kadir Gecesi yarın mı idrak edilecek? Anlamı ve önemi nedir?

Kadir Gecesi bugün mü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirelen bu kıymetli gecede eller semaya kalkacak, dua ve ibadet edilecek. Peki Kadir Gecesi bugün mü 2022? Kadir Gecesi yarın mı idrak edilecek? Anlamı ve önemi nedir? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ 2022?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Dolayısıyla bu kıymetli gece bugün idrak edilmeyecek.

KADİR GECESİ YARIN MI İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi 27 Nisan Perşembe günü (yarın) idrak edilecek.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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