Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler...

Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde ihya edebilmek için bu geceye özel yapılacak dua ve ibadetleri bilmek gerekiyor. Aynı zamanda Diyanet tarafından belirlenen günde idrak edilen Kadir Gecesi’nin bugün mü yoksa yarın mı olduğuna dair araştırmalar da devam ediyor…

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Peygamber Efendimiz (SAV) bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğuna dair kesin bir tarih vermemiş ancak, Ramazan ayının son on gününde tek günlerde aranması gerektiğini bildirmiştir.

Milyonlarca inanan Kadir Gecesi’ne denk gelir umuduyla Ramazan ayının her gününü dua ve ibadetle geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kadir Gecesi konusundaki tartışmalara son vermek amacıyla yıllardır Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmesini kararlaştırmıştır.

2021 yılının Kadir Gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi gecesi eda edilecek…

KADİR GECESİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması hasebiyle bol bol Kuran okumak geliyor. Bununla birlikte İslam alimleri bu gecede namaz kılmayı da tavsiye ediyor. Üzerinde namaz borcu olan bir kişinin en azından bir günlük kaza namazı kılması ile hem geçmiş namaz borcu ödenmekle birlikte aynı zamanda da bu geceyi namaz kılarak geçirmiş olacağı da din alimleri tarafından bildiriliyor.