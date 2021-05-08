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Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler...

08.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan bayramının habercisi Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. İslam âlimleri Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi’nde yapılacak dua ve ibadetler hakkında çok özel bilgiler paylaşıyor.

Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler...

Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde ihya edebilmek için bu geceye özel yapılacak dua ve ibadetleri bilmek gerekiyor. Aynı zamanda Diyanet tarafından belirlenen günde idrak edilen Kadir Gecesi’nin bugün mü yoksa yarın mı olduğuna dair araştırmalar da devam ediyor…

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Peygamber Efendimiz (SAV) bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğuna dair kesin bir tarih vermemiş ancak, Ramazan ayının son on gününde tek günlerde aranması gerektiğini bildirmiştir.
Milyonlarca inanan Kadir Gecesi’ne denk gelir umuduyla Ramazan ayının her gününü dua ve ibadetle geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kadir Gecesi konusundaki tartışmalara son vermek amacıyla yıllardır Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmesini kararlaştırmıştır.

2021 yılının Kadir Gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi gecesi eda edilecek…

KADİR GECESİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması hasebiyle bol bol Kuran okumak geliyor. Bununla birlikte İslam alimleri bu gecede namaz kılmayı da tavsiye ediyor. Üzerinde namaz borcu olan bir kişinin en azından bir günlük kaza namazı kılması ile hem geçmiş namaz borcu ödenmekle birlikte aynı zamanda da bu geceyi namaz kılarak geçirmiş olacağı da din alimleri tarafından bildiriliyor.

Bu gecede kılınması gereken önemli bir namaz da tesbih namazı. Tesbih namazının hükmü menduptur. Yani yapılınca sevap olan ancak yapılmadığında günah olmayan bir ibadettir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesinde yapılacak dua ve ibadetlerrr

KADİR GECESİ DUASI

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.) 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

Arapça Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

KADİR GECESİ SURESİ

KADİR SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.


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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan

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