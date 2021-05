Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler...

Peygamber Efendimiz (SAV) bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğuna dair kesin bir tarih vermemiş ancak, Ramazan ayının son on gününde tek günlerde aranması gerektiğini bildirmiştir. Milyonlarca inanan Kadir Gecesi’ne denk gelir umuduyla Ramazan ayının her gününü dua ve ibadetle geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kadir Gecesi konusundaki tartışmalara son vermek amacıyla yıllardır Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmesini kararlaştırmıştır.

Bu gecede kılınması gereken önemli bir namaz da tesbih namazı. Tesbih namazının hükmü menduptur. Yani yapılınca sevap olan ancak yapılmadığında günah olmayan bir ibadettir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

KADİR GECESİ DUASI

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)