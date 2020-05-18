Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi, İslamiyet için çok önemli bir andır. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır ki bu yüzden çeşitli ibadetlerle değerlendirilir. Peki 2020’de Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor. Kadir Gecesi’nin günü karıştırılabiliyor ki Kadir Gecesi bugün yani 18 Mayıs mı yoksa yarın yani 19 Mayıs mı araştırılıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ YARIN MI?

Dinayet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020’de Kadir Gecesi 19 Mayıs’a denk geliyor.

KADİR GECESİ NASIL İBADET YAPILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesi için şunları buyurmuştur:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Ulemalar da Kadir Gecesi için çeşitli dualar ve ibadetler tavsiye etmektedir. Ayrıca Kadir gecesi Hacet namazı kılınabilir. İşte madde madde Kadir Gecesi ibadetleri: