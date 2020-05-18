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Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ramazan ayının sonunun yaklaşması Kadir gecesinin de geldiği anlamına gelir. Peki Kadir Gecesi ne zaman, 2020’de Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi bugün mü yarın mı diye merak edenler İslamiyet için bu çok önemli geceyle ilgili detaylar araştırıyorlar...

Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi, İslamiyet için çok önemli bir andır. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır ki bu yüzden çeşitli ibadetlerle değerlendirilir. Peki 2020’de Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor. Kadir Gecesi’nin günü karıştırılabiliyor ki Kadir Gecesi bugün yani 18 Mayıs mı yoksa yarın yani 19 Mayıs mı araştırılıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ YARIN MI?

Dinayet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020’de Kadir Gecesi 19 Mayıs’a denk geliyor.

KADİR GECESİ NASIL İBADET YAPILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesi için şunları buyurmuştur:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Ulemalar da Kadir Gecesi için çeşitli dualar ve ibadetler tavsiye etmektedir. Ayrıca Kadir gecesi Hacet namazı kılınabilir. İşte madde madde Kadir Gecesi ibadetleri:

  • Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  • Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

  • Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

  • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

  • Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

  • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

  • Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
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