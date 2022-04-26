Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi duası, her sene bu mübarek gecede yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar camilerde cemaat ile beraber namaz kılıp, dualar okuyorlar. Bir hadiste inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini hakkıyla yaşayanların, geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve surelerin neler olduğu hangi duaların okunacağı merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı...

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU NEDİR?

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ ANLAMI NEDİR?

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

