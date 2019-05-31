Kadir Gecesi idrak ediliyor

Kadir Gecesi dolayısıyla Bursa, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler, geceyi avluda idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Balıkesir

"Bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen özel programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Topcan, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.