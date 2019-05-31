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Kadir Gecesi idrak ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:09 | Son Güncelleme

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi

Kadir Gecesi dolayısıyla Bursa, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler, geceyi avluda idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Balıkesir

"Bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen özel programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Topcan, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Eceabat ilçesinde de teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Yalova

Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.

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Balıkesir Bursa Çanakkale kadir gecesi Yalova

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