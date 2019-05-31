Kadir Gecesi idrak ediliyor

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

"Peygamberler şehri" olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret edip, dua etti.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

- Kahramanmaraş

Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş'ta camiler dolup taştı.

Kahramanmaraş'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını cami avlusunda eda etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaaz verdiği camide okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.