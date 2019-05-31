Kadir Gecesi idrak ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da camiler dolup taştı.

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

- Bilecik

Bilecik'teki merkez Şerifpaşa Camisi başta olmak üzere vatandaşlar kandil programına yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Necati Akkuş'un da katıldığı programda ilahiler okundu, dualar edildi.

Kentteki Kayıboyu ve Şeyh Edebali camilerinde de kandil programlarına yoğun katılım gösterildi.

Öte yandan Bozüyük ilçesindeki Yenidoğan Camisi'nde de program düzenlendi.

- Kütahya

Kütahya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kentteki birçok camide program düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Alipaşa Camisi'nde yer bulamayan bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Kütahya İl Müftülüğü, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için kent merkezindeki bazı camilerin sabaha kadar açık tutulacağını duyurdu.

