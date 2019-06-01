Kadir Gecesi idrak ediliyor

Bartın, Karabük ve Düzce'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi.

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde akşam namazından sonra program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Bartın Belediyesince Kent Müzesi önünde ney dinletisi etkinliği düzenlendi, burada da vatandaşlara şerbet ve tatlı ikram edildi.

- Karabük

Kadir Gecesi dolayısıyla Karabük'teki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da geldiği camiye çok sayıda kadın ve çocuk da akın etti.