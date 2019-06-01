HABER

Kadir Gecesi idrak ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Bartın, Karabük ve Düzce'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi

Bartın, Karabük ve Düzce'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi.

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde akşam namazından sonra program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Bartın Belediyesince Kent Müzesi önünde ney dinletisi etkinliği düzenlendi, burada da vatandaşlara şerbet ve tatlı ikram edildi.

- Karabük

Kadir Gecesi dolayısıyla Karabük'teki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da geldiği camiye çok sayıda kadın ve çocuk da akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

- Düzce

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
İzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldıİzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın kadir gecesi Karabük

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.