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Kadir Gecesi idrak ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesindeki Emir Hıdır Bey Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Soma ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Emir Hıdır Bey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Soma Çarşı Camisi diye de bilinen tarihi Emir Hıdır Bey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i selamlayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Emir Hıdır Bey Camisi İmamı Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif’in 41 bohçanın içinde saklandığını belirtti. Her yıl Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'i salavatlar eşliğinde vatandaşların ziyaretine açtıklarını kaydeden Kara, "Vatandaşlarımız, bu anlamlı ve bin aydan daha hayırlı olan gecede Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğu yaşıyor. Salavatlar eşliğine açıyor, salavatlar eşliğinde ziyaret ediyor ve yine ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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