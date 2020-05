Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir gecesi için anlamlı mesajlar

Mübarek Ramazan ayında sona yaklaşırken bin aydan hayırlı Kadir Gecesi zamanı geldi. Bu sene koronavirüs nedeniyle Kadir Gecesi’nde cemaatle namaz kılamayacağız ama evimizde ibadet edebiliriz. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle yakınlarımızla da pek görüşemedik. Ancak onlaara güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları göndererek gönüllerini hoş edebilirsiniz.

KADİR GECESİ MESAJLARI 2020

Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun..

Yağmur dolu bulutlar gibi gelen, hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren Kadir gecesi kutlu olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu mübarek gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.