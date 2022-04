Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ülkemizde bu kıymetli gece iki sene aranın ardından camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Bu sebeple Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek için Kadir Gecesi mesajları ile ilgili internet arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022!

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

INSTAGRAM İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

FACEBOOK İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Ya Rabbim, cezadan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. (Peygamberimizin Kandil Duası) ÂMİN… Hayırlı Kandiller.

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

WHATSAPP İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.