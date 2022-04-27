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Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

27.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kıymetli geceyi sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu: İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik." denilmektedir. Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ve bu kıymetli gecenin anlam ve önemine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ülkemizde bu kıymetli gece iki sene aranın ardından camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Bu sebeple Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek için Kadir Gecesi mesajları ile ilgili internet arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022!

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

INSTAGRAM İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

FACEBOOK İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Ya Rabbim, cezadan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. (Peygamberimizin Kandil Duası) ÂMİN… Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

WHATSAPP İÇİN RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

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Kadir Gecesi nedir?Kadir Gecesi nedir?
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Kadir gecesi Ramazan
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