Kadir Gecesi Namazı nasıl kılınır? İşte Kadir gecesi duası ve ibadetleri

Kuran-ı Kerim'de aktarıldığı üzere bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi için vakit geldi. Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, ibadetlerle değerlendirilir, Rabb'dan af dilenir ve tövbe edilir. Bu mübarek gecede nasıl ibadet edeceğinizi merak ediyorsanız sizin için Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, Kadir Gecesi duası nedir ve Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir sorularının cevaplarını hazırladık...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

KADİR GECESİ DUASI

Aişe radıyallâhu anhâ’nın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı. Bir gün Âişe, Resûlullâh’a: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim? ” diye sormuş, O da: “Şu duayı oku” buyurmuştur:

“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.” (Tirmizî, Daavât, 84.)