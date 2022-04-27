Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nde namaz kılmanın, dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okumanın yararları büyüktür. Müslümanlar dini görevlerini yerine getirmek için bu özel gecede, Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir namazı kılarke iki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.



