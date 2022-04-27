HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

27.04.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen Kadir Gecesi bu akşam idrak edecek. Bu özel gecede Müslümanlar 'Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. İşte ayrıntılar...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nde namaz kılmanın, dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okumanın yararları büyüktür. Müslümanlar dini görevlerini yerine getirmek için bu özel gecede, Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir namazı kılarke iki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

  1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

  2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

  3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

  4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Maske zorunluluğu kalktı! Maske zorunluluğu kalktı!
Acılı anne isyan etti! Kahreden detayAcılı anne isyan etti! Kahreden detay
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

İlginizi Çekebilir

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.