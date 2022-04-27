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Kadir Gecesi namazı var mı? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi kaç rekat hangi dualar okunur?

27.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi namazı ve nasıl kılındığı araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin gelmesi ile tüm Müslümanlar bu konuya yoğunlaştı. Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim'in bu gece yani Kadir Gecesi içinde gönderilmeye başlanmıştır. Bundan dolayı tüm İslam alemi için bu gece büyük önem arz ediyor. Bu mübarek gecede kılınacak olan Kadir Gecesi namazı en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte merak edilen Kadir Gecesi namazı detayları!

Kadir Gecesi namazı var mı? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi kaç rekat hangi dualar okunur?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi geldi çattı. Kadir Gecesini tüm İslam aleminin merakla bekliyordu. Bu akşam idrak edilecek bu kutsal gece öncesi vatandaşlar; kadir gecesi namazı kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar edilir sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Dini kaynaklara göre bu geceyi namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, dua ederek geçirilmesi tavsiye edilir. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır işte yanıtları...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

  1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

  2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

  3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

  4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

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