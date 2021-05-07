Kadir Gecesi nasıl ibadet edilmeli? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar...

Kadir Gecesi'nin idrak etmesine kısa bir zaman kala müslümanlar 2021 Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetleri araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli sorusu merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi nasıl ibadet edilmeli?

KADİR GECESİ NASIL İBADET EDİLMELİ? KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK DUALAR...

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, Kur’an okumalı, kendimizi hesaba çekmeli, nafile ve eğer varsa kaza namazını kılmalıyız. Dargın, küs olanlar barışmalı ve gönüller alınmalıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz bu gecelerde ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi önermiştir.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, daha önce AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu dile getirdi. Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." şeklinde konuştu.