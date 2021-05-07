Kadir Gecesi nasıl ibadet edilmeli? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar...

Kadir Gecesi'nin idrak etmesine kısa bir zaman kala müslümanlar 2021 Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetleri araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli sorusu merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi nasıl ibadet edilmeli?
Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, Kur’an okumalı, kendimizi hesaba çekmeli, nafile ve eğer varsa kaza namazını kılmalıyız. Dargın, küs olanlar barışmalı ve gönüller alınmalıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz bu gecelerde ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi önermiştir.
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, daha önce AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu dile getirdi. Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." şeklinde konuştu.
Kadir (kadr) kelimesinin anlamı sözlükte “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelmektedir. KIelime, dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin ismi olarak kullanılmaktadır. Aynı ismi taşımakta olan 97. sûre bu gecenin önemi hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Müfessirler oldukça hayırlı olduğu bilinen bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini söylerler. (Taberî, XV, 339).