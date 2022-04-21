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Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir? 2022 Kadir Gecesi ne zaman?

21.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceyi gösteren Kadir Gecesi'nde ne olduğu ve fazileti araştırılıyor. Peki Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir? İşte bu kıymetli günün anlamı...

Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir? 2022 Kadir Gecesi ne zaman?

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlamış olduğu Kadir Gecesi İslam aleminde büyük huzur ve heyecanla bekleniyor. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Peki Kadir Gecesi ne zaman?

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmakta. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), fakat tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur’an’da bildirilmemiştir.

Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği aktarılmıştır.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılmış ve ona müstesna bir değer vermiştir.

Kadir Gecesi’nin kıymeti Kur’an’dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an tam olarak bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece ayrıca kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gece olarak tarif edilmektedir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak bilinmektedir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Öyle ki bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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