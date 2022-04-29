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  4. Kadir Gecesi’ndeki skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Kadir Gecesi’ndeki skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

29.04.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir havayolu şirketinin çalışanları olduğu belirtilen bir grup gencin ellerinde içki kadehleri olduğu bir fotoğrafın üzerine, “Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin” ifadeleri yazılmıştı. Çok konuşulan bu olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kadir Gecesi’ndeki skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Pegasus çalışanları olduğu belirtilen bir grubun “Kadir gecesi özel” yazısı ile içki masasında fotoğraflar paylaşmaları çok konuşulmuştu. Havayolu şirketi de kamuoyunun tepkisi sonrası bir açıklama yapmıştı.

İŞTE HAVAYOLU ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI! "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Şirket açıklamasında, "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

Pegasus açıklama

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 28 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaparak Kadir Gecesi’ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürülen havayolu çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi. (DHA)

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