Kadir Gecesi’ndeki skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Pegasus çalışanları olduğu belirtilen bir grubun “Kadir gecesi özel” yazısı ile içki masasında fotoğraflar paylaşmaları çok konuşulmuştu. Havayolu şirketi de kamuoyunun tepkisi sonrası bir açıklama yapmıştı.

İŞTE HAVAYOLU ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI! "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Şirket açıklamasında, "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 28 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaparak Kadir Gecesi’ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürülen havayolu çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi. (DHA)

