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Kadir gecesi ne zaman? 2020 Ramazan ayında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

Ramazan’ın başlangıcı ile İslam alemi için en önemli anlarında birinin idrak edildiği Kadir gecesi ne zaman merak diliyor. İşte mübarek Kadir gecesinin 2020 yılında denk geldiği gün ve Kadir Gecesi’nin önemi...

Kadir gecesi ne zaman? 2020 Ramazan ayında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kuran’ı Kerim’in indirilmesi nedeniyle Kadir Gecesi, İslamiyet için büyük önem teşkil etmektedir. Ramazan ayı gelince Kadir Gecesi ne zaman merak edilmeye başlanır. Peki 2020 yılının Ramazan ayında Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. 2020 yılında Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh

(Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

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kadir gecesi Ramazan

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