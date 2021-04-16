Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. 2021 yılında Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği Müslüman olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2021? İşte, yanıtı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi bu yıl, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.



