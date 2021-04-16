HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kadir Gecesi ne zaman 2021?

Kadir Gecesi ne zaman 2021?

16.04.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi ne zaman? sorusu Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak ifade edilen Kadir Gecesi genel olarak Ramazan ayının 27'inci gecesinde idrak edilmektedir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Kadir Gecesi ne zaman 2021?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. 2021 yılında Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği Müslüman olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2021? İşte, yanıtı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi bu yıl, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Şevket Çoruh koronavirüse yakalandıŞevket Çoruh koronavirüse yakalandı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan

En Çok Okunan Haberler

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.