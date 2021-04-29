Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün?

Kadir Gecesi, Müslümanlar için oldukça önemli ibadet günleri arasında yer alır. Kadir Gecesi’nden 4 gün sonra ise Ramazan ayı sona eriyor. Müslümanlar için Kur’an ile bağlarını güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görülen Kadir Gecesi, her sene Ramazan ayının 26. Gününde idrak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.
Bu geceden 4 gün sonra da arife idrak edilecek ve arifenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:
"Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir"
Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Ayşe (R.A)’ye öğretmiştir. Hz. Ayşe (R.A.), bunu şöyle anlatır:
Peygamberimize dedim ki: "Ey Allah’ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Peygamberimiz: "Allah’ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.”
Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:" Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."