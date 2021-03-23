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Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

23.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son on günü içerisinde olduğu bilinen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl Mayıs ayının başlarına denk gelen Kadir Gecesi, dualarla idrak edilecek…

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

İslam’da bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesinde Kur’an-ı Kerim indirilmeye başladı.Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs’ta başlayacak.

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.
KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı Kerim) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli olduu

KUR'AN-I KERİM İNMEYE BAŞLADI

Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e peygamberliğin tebliğ edildi ve Kur'an-ı Kerim inmeye başladı.

Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmedi.

Ancak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durulduğunu belirten uzmanlar, "27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir ama burada yüzde yüz bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek" dedi.

Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiği ve bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını kaydedildi.


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Kadir gecesi

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