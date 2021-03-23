Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu 

İslam’da bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesinde Kur’an-ı Kerim indirilmeye başladı.Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs’ta başlayacak.

KADİR GECESİ DUASI



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı Kerim) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."