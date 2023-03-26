Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi tarihi, ramazan ayına girilmesiyle beraber gündeme geldi. Günahların affedildiği, ellerin dua etmek için semaya açıldığı Kadir Gecesi, Müslümanlar için önem arz ediyor. Müslümanlar, Kadir Gecesi’nde ibadetlerine yoğunlaşırken bu güne özel olarak birçok dua ve namaz kılınıyor. Kadir Gecesi, ramazan ayının 27. gecesi olarak da bilinmektedir. İşte Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başladı ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü son bulacak. Oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde de ibadetlerini yerine getirebilmek için tarih araştırmalarına başladılar.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şu şekilde anlatılmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.



