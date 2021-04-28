Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bu yıl hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde bu yıl Kadir Gecesinin idrak edileceği günü paylaştı. Mayıs ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi’nde eller semaya açılacak, tövbe ve dualar kabul olacak…

KADİR GECESİ BU SEN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

İslam’da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği kutlu gece'dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan’ın son on gününde gizli olan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de ‘Kadir Suresi’nde bu gece şu anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.