Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi dua okunmalı, neler yapılmalı?

Kadir gecesinin önemi hakkında, Cenab-ı Hak Kadir Suresi indirmiştir. Ramazan ayında saklı olan Kadir Gecesi ile ilgili 'Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir' diyen Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi'nin önemini vurgulamıştır. Yaklaşık 80 yıla yani bir ömre eşit olarak görülen Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dualar, zikirler ve tilavetlerle taçlandırılır.
Ramazan ayının içinde bir gece olduğu bilinen Kadir Gecesi'nin tam günü bilinmese de son 10 günün tekli gecelerinde, son 7 gecede ya da Ramazan ayının 27. gecesinde aranır.
Ramazan ayında aranan Kadir Gecesi ile ilgili bazı alametler de mevcuttur. Rivayetlerde şu sözler yer alır:
'Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar.'
Ancak Kadir Gecesi'ni işaret ettiği söylenen bu rivayetler tabiat olayları bölgelere göre değişiklik göstereceğinden net ve somut işaretler olarak kabul edilmemektedir.
Allah-ü Tealanın, Kadir suresinde belirtiği gibi, Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Dolayısıyla bu hayırlı geceyi en güzel ibadetlerle geçirmek gerekir.
Kadir gecesi denilince, mana ve ehemmiyetini Kuran'dan almaktadır. Kadir gecesinde en başta Kuran okumak gerekir. Ramazan ayında olunduğu için sahur olacaktır, teheccüd namazı vardır, diğer nafile ibadetler vardır. İmkanı olan Müslümanlar, Kadir gecesinde tespih namazı kılabilirler.
Kadir gecesinde yatsı namazını cemaatle kılarız, sabah namazını cemaatle kılarız, Kadir gecesinde camilere gelip vaazları dinleyip bir takım bilmediğimiz şeyleri öğrenebilir, sohbetlerden istifade ederiz. Bunun dışında da kendi başımıza elimize tespihi alırız, istiğfar getiririz, salavat getiririz, İhlas okuruz. Peygamber efendimize salavat getirmek önemlidir. İmkanı olanlar da tespih namazı kılınırsa, Kadir gecesi bu şekilde ihya edilmiş olur.
Kadir gecesinde veya diğer mübarek gecelerde, Allah-ü Teala'ya ibadet etmek, istiğfarda bulunmak, Peygamber efendimize salavat getirmek, Kelime-i Tevhid okumak yapacağımız ibadetlerdir.
Yasin okumasını bilenler Yasin okuyabilirler, Mülk suresini, Kuran-ı Kerim'i okuyabilirler. Ama Kadir gecesine mahsus 'şu dua okunacak' diye belirli bir dua yoktur. Bazı namazlar var onlar kılınabilir. Borçlu olunan namazlar kılınabilir.
Böyle mübarek gecelerde önemli olan Allah-ü Teala'ya daha yakın olmak için nafile ibadetler yapmaktır. Farzlar zaten kişinin boynunun borcudur, mübarek geceyi beklememesi gerekir. Kişi kazaya kalmışsa hemen kaza etmesi gerekir.
Kadir gecesinde veya mübarek gecelerde kaza namazı dışında Allah-ü Teala'ya yaklaşmak amacıyla fazladan ibadetler yapılması gerekir.