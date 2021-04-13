Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi dua okunmalı, neler yapılmalı?

Kadir gecesinin önemi hakkında, Cenab-ı Hak Kadir Suresi indirmiştir. Ramazan ayında saklı olan Kadir Gecesi ile ilgili 'Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir' diyen Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi'nin önemini vurgulamıştır. Yaklaşık 80 yıla yani bir ömre eşit olarak görülen Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dualar, zikirler ve tilavetlerle taçlandırılır.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Ramazan ayının içinde bir gece olduğu bilinen Kadir Gecesi'nin tam günü bilinmese de son 10 günün tekli gecelerinde, son 7 gecede ya da Ramazan ayının 27. gecesinde aranır.

Ramazan ayında aranan Kadir Gecesi ile ilgili bazı alametler de mevcuttur. Rivayetlerde şu sözler yer alır:

'Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar.'

Ancak Kadir Gecesi'ni işaret ettiği söylenen bu rivayetler tabiat olayları bölgelere göre değişiklik göstereceğinden net ve somut işaretler olarak kabul edilmemektedir.