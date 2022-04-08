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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında?

08.04.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği merakla araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, rahmet kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak biliniyor. Ramazan ayına girilmesi ile Kadir Gecesi hakkında pek çok sorulmaya başladı. İşte Diyanet 2022 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi'ne dair detaylar!

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında?

Kadir Gecesi tarihi, Ramazanı yaşadığımız şu günlerde en çok merak edilen konulardan biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği büyük bir istekle araştırılıyor. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Kadir Gecesi rahmet, mağfiret ve günahlardan arınmak için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. 2022 Kadir Gecesi'ne dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buharî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rin, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mace, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

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Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

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Kadir gecesi Ramazan
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