Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

İnsanlığa ahiret ve dünya mutluluğunu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinden dolayı da bu geceye Kadir Gecesi denilmişti. Bu özel gecenin Ramazan ayında olduğu kesin fakat İslam alemi Kadir Gecesi’ni çoğunlukla Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



İslam alemi için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

PEYGMBERİMİZ KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRİRDİ?

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi’nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

“Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”