HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

14.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin Ramazan ayının 27. gecesi idrak ettiği Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, edilecek dualar da ayrı bir önem kazanır.

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

İnsanlığa ahiret ve dünya mutluluğunu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinden dolayı da bu geceye Kadir Gecesi denilmişti. Bu özel gecenin Ramazan ayında olduğu kesin fakat İslam alemi Kadir Gecesi’ni çoğunlukla Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

PEYGMBERİMİZ KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRİRDİ?

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi’nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyorr

“Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

TESBİH NAMAZININ ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİNE ÖZEL AYET

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
Müge Anlı Instagram hesabı açtıMüge Anlı Instagram hesabı açtı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.