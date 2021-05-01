Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesine kaç gün var?

Müslümanlık alemi için en hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Kur-anı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 2021 yılında Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, Kadir Gecesi hangi gün? sorusunun yanıtı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

