Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi anlamı, önemi ve fazileti

Her sene bir ay süren Ramazan ayının Müslümanlar için bir diğer önemi Kadir gecesini beraberinde getiriyor olmasıdır. Kadir gecesi fazileti açısından önemli görülür. Kur'an'ın 97. suresi bu gecenin Müslümanlar için hayrını anlatmak için indirilmiş olan Kadir suresidir. Kadir suresinin 3. ayetinde bu gece için “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” denir. Ayrıca Kadir gecesi ile ilgili hadisler vardır. Bu yüzden tüm Müslüman alemi tarafından Kadir gecesinin hayrı oldukça önemli olarak görülür. Peki, Kadir gecesi hangi namaz kılınır? Kadir gecesi hangi dualar edilir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi okunacak zikirler neler? Kadir gecesi nedir, anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? İşte Kadir gecesi hakkında bilgiler... Kadir Gecesi Nedir? Kadir gecesi tüm İslam alemi tarafından; Allah katında duaların kabul göreceğine, ibadetlerin diğer gecelerden daha hayırlı sayılacağına inanılan bir gece olarak bilinir. Kadir gecesi, meleklerin yeryüzüne indiği düşünülür. Bundan dolayı Kadir gecesi belirtileri olarak Müslümanlar arasında bu gece boyunca yeryüzüne huzurun hakim olduğu inancı yaygın. İndirilen son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmiş olduğundan bu gecenin önemi tüm Müslümanlar için büyük. Kadir gecesi doğmak da çocuğun doğumunun hayırlara yorulmasına neden olur.

Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır? Kadir gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir. Her sene Kadir gecesi olarak kabul gören gün Ramazan ayının 27. günü olur. Hz. Muhammed'in tam bir tarih olmaması sebebiyle Ramazan ayının son on günü boyunca her gün Kadir gecesiymiş gibi yaşadığı söylenir. Kadir Gecesi Ne Zaman Bitiyor? Kadir Gecesi Saat Kaça Kadar Sürer? Kadir gecesinin ne zaman olduğu net olarak bilinmez. Tam tarihi bilinmeyen Kadir gecesinin ne zaman bittiği de kesin değildir. Bundan dolayı da her zaman aynı tarih Kadir gecesi olarak kabul edilmez. Kadir Gecesi Önemi Nedir? Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir. İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır. Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.

Kadir Gecesi Kandil Mi? Kadir gecesi için kandil ifadesini kullanmak çok doğru değildir. Kadir Gecesi Ne Yapılır? Kadir Gecesi Ne Yapılmalı? Kadir gecesi yapılması gereken ibadetler normal zamanda yapılandan farklı değildir. Yapılan her ibadet her zamankinden daha hayırlı sayılır. Dilekleri olan ve Allah tarafından bağışlanmayı isteyen tüm kullar kendini bu gece boyunca ibadete verir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Kadir Gecesinde Ne Yapardı? Kadir gecesinin zamanı net olarak bilinmediğinden Ramazan ayının son on gününden herhangi birinin Kadir gecesi olabileceği düşünülür. Aslında Ramazan ayının son on günü ibadet etme davranışının Hz. Muhammed'den geldiğine de inanılır. Kadir gecesi alametleri takip eden Hz. Muhammed'in Kur'an indirildiğinden beri tam tarihi belli olmayan Kadir gecesinde ibadet edebilmiş olmak için Ramazan ayının son 10 günü sürekli ibadet ettiği söylenir. Gündelik hayattan elini ayağını çeker ve kendisini eve kapatırmış. Bu 10 gün içerisinde kendisini tamamen ibadete adadığı, namaz kılıp Allah'a yakardığı inancı var. Peygamber efendimizin Kadir gecesi duası da geçmişte işlediği günahların affedilmesi için geceler boyu Allah'a yakarışlar içerirmiş. Bundan dolayı aciz kulların da Kadir gecesinde geçmişte işlediği günahların affedilmesi için Allah'a yakarması ve aynı günahları tekrarlamayacağı hususunda dua etmesi gecenin önemini taşır.