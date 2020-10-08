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Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi anlamı, önemi ve fazileti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Müslümanlar için önemli gecelerden biri de Kur'an'ın indirilmeye başlandığı Kadir gecesidir. Her yıl Ramazan ayının sonuna doğru Müslümanlar bu kutlu geceyi bekler. Bu gece için camilerde Kadir gecesi vaazları verilir. Peki, Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi dualar okunur? İşte Kadir gecesine, anlamı, önemi ve faziletine dair merak edilenler...

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi anlamı, önemi ve fazileti

Her sene bir ay süren Ramazan ayının Müslümanlar için bir diğer önemi Kadir gecesini beraberinde getiriyor olmasıdır. Kadir gecesi fazileti açısından önemli görülür. Kur'an'ın 97. suresi bu gecenin Müslümanlar için hayrını anlatmak için indirilmiş olan Kadir suresidir. Kadir suresinin 3. ayetinde bu gece için “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” denir. Ayrıca Kadir gecesi ile ilgili hadisler vardır. Bu yüzden tüm Müslüman alemi tarafından Kadir gecesinin hayrı oldukça önemli olarak görülür. Peki, Kadir gecesi hangi namaz kılınır? Kadir gecesi hangi dualar edilir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi okunacak zikirler neler? Kadir gecesi nedir, anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? İşte Kadir gecesi hakkında bilgiler...

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir gecesi tüm İslam alemi tarafından; Allah katında duaların kabul göreceğine, ibadetlerin diğer gecelerden daha hayırlı sayılacağına inanılan bir gece olarak bilinir. Kadir gecesi, meleklerin yeryüzüne indiği düşünülür. Bundan dolayı Kadir gecesi belirtileri olarak Müslümanlar arasında bu gece boyunca yeryüzüne huzurun hakim olduğu inancı yaygın. İndirilen son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmiş olduğundan bu gecenin önemi tüm Müslümanlar için büyük. Kadir gecesi doğmak da çocuğun doğumunun hayırlara yorulmasına neden olur.

Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır?

Kadir gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir. Her sene Kadir gecesi olarak kabul gören gün Ramazan ayının 27. günü olur. Hz. Muhammed'in tam bir tarih olmaması sebebiyle Ramazan ayının son on günü boyunca her gün Kadir gecesiymiş gibi yaşadığı söylenir.

Kadir Gecesi Ne Zaman Bitiyor? Kadir Gecesi Saat Kaça Kadar Sürer?

Kadir gecesinin ne zaman olduğu net olarak bilinmez. Tam tarihi bilinmeyen Kadir gecesinin ne zaman bittiği de kesin değildir. Bundan dolayı da her zaman aynı tarih Kadir gecesi olarak kabul edilmez.

Kadir Gecesi Önemi Nedir?

Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir. İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır. Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.

Kadir Gecesi Kandil Mi?

Kadir gecesi için kandil ifadesini kullanmak çok doğru değildir.

Kadir Gecesi Ne Yapılır? Kadir Gecesi Ne Yapılmalı?

Kadir gecesi yapılması gereken ibadetler normal zamanda yapılandan farklı değildir. Yapılan her ibadet her zamankinden daha hayırlı sayılır. Dilekleri olan ve Allah tarafından bağışlanmayı isteyen tüm kullar kendini bu gece boyunca ibadete verir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Kadir Gecesinde Ne Yapardı?

Kadir gecesinin zamanı net olarak bilinmediğinden Ramazan ayının son on gününden herhangi birinin Kadir gecesi olabileceği düşünülür. Aslında Ramazan ayının son on günü ibadet etme davranışının Hz. Muhammed'den geldiğine de inanılır. Kadir gecesi alametleri takip eden Hz. Muhammed'in Kur'an indirildiğinden beri tam tarihi belli olmayan Kadir gecesinde ibadet edebilmiş olmak için Ramazan ayının son 10 günü sürekli ibadet ettiği söylenir.

Gündelik hayattan elini ayağını çeker ve kendisini eve kapatırmış. Bu 10 gün içerisinde kendisini tamamen ibadete adadığı, namaz kılıp Allah'a yakardığı inancı var. Peygamber efendimizin Kadir gecesi duası da geçmişte işlediği günahların affedilmesi için geceler boyu Allah'a yakarışlar içerirmiş. Bundan dolayı aciz kulların da Kadir gecesinde geçmişte işlediği günahların affedilmesi için Allah'a yakarması ve aynı günahları tekrarlamayacağı hususunda dua etmesi gecenin önemini taşır.

Kadir Gecesi Hadis-i Şerifleri

Kadir gecesinin zamanına dair hadisler var. Bunlardan biri:

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)

Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilir?

Kadir gecesi normal bir günden daha fazla ibadet edilerek huzura erilmelidir. İbadetlerin ise diğer günlerde yapılan ibadetlerden bir farkı yoktur.

Kadir Gecesi Nasıl İbadet Etmeliyiz?

Kadir gecesi anlamına bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinir. İbadetlerin bu gece daha fazla yapılmasının daha büyük sevap kazandıracağı bilinir.

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Kadir Gecesi Okunacak Dualar

Kadir gecesi duası olarak pek çok dua edilebilir:

  • Kadir gecesi okunacak sureler denildiğinde ilk akla Kadir suresi gelir. Kadir gecesi ile ilgili ayetler içeren oluşan bu sure gecenin önemini anlatır.
  • Camilerde edilen toplu dualara kulak verilmeli. Kadir gecesi duaların kabul olması için ise samimi olunmalı.
  • Dua kapılarının ardına kadar açık olduğuna inanılan bu günde bolca dua edilmeli. "Kadir gecesi dua kabul olur mu?" demeden dua edilmeli. Günahlardan tövbe edilmeli. Kadir gecesi dilek duası da edilir.
  • Bu gece boyunca Kur'an-ı Kerim okumanın önemi de büyüktür.
  • Televizyonlarda verilen Kadir gecesi ilahisi de dinlenebilir.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir gecesi kılınacak namaz iki farklı şekilde olur:

  • Kadir gecesinin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle bu ayın son on gününde kılınacak olan teravih namazlarına katılmak gerekir. Cemaatle kılınan toplu namazlar Müslüman alemini bir araya toplaması sebebiyle önemli görülür.
  • Camiye gidemeyen pek çok Müslüman ise Kadir gecesinde evde tek başına kılınan tesbih namazını kılar. Tesbih namazı toplamda 4 rekat kılınır. Günahların Allah katında affedilmesine, işlenen tüm günahlardan dönüldüğünün kanıtı olarak tesbih namazı kılınır. Namaz sırasında ezbere bilinip okunması gereken bir tesbih duası var.

Kadir Gecesi Kaç Rekat Namaz Kılınır?

Kadir gecesi kaç rekat namaz kılınacağına dair net bir şey söylemek mümkün değil. Kendi isteğinize göre bir rekat sayısı belirleyebilirsiniz.

Kadir Gecesi Tesbih Ne Çekilir?

Kadir gecesi çekilmesi gereken tesbihler:

  • Subhanallah
  • Elhamdülillah
  • Allahuekber
  • La ilahe illallah

Kadir Gecesi Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Allah'ın affediciliğine inanıldığına ve günahlardan dönüldüğüne dair samimi şekilde niyet edilir.

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