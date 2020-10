Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi anlamı, önemi ve fazileti

Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır?

Kadir gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir. Her sene Kadir gecesi olarak kabul gören gün Ramazan ayının 27. günü olur. Hz. Muhammed'in tam bir tarih olmaması sebebiyle Ramazan ayının son on günü boyunca her gün Kadir gecesiymiş gibi yaşadığı söylenir.

Kadir Gecesi Ne Zaman Bitiyor? Kadir Gecesi Saat Kaça Kadar Sürer?

Kadir gecesinin ne zaman olduğu net olarak bilinmez. Tam tarihi bilinmeyen Kadir gecesinin ne zaman bittiği de kesin değildir. Bundan dolayı da her zaman aynı tarih Kadir gecesi olarak kabul edilmez.

Kadir Gecesi Önemi Nedir?

Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir. İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır. Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.