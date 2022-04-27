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Kadir Gecesi'nin Duyulmayan Mucizeleri! Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

27.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi hakkında yapılan araştırmalar son sürat devam ediyor. Kadir Gecesi'nin önemi, yapılması gereken ibadetler bu mübarek gecede nelerin olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Kur’an-ı Kerim’in indirildiği söylenmektedir. İnsanlık için bu gecenin ayrı bir önemi vardır. Gelin Kadir Gecesi'nde neler olduğunu bilinmeyen yönlerine birlikte şahit olalım!

Kadir Gecesi'nin Duyulmayan Mucizeleri! Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bilinmektedir. Bu yıl Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Bu geceye dair yani Kadir Gecesi'nin faziletleri ve bilinmeyen mucizelerinin neler olduğunu sizler için bir araya getirdik...

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir.

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran’ın indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

Bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Kadir Gecesi'nin Duyulmayan Mucizeleri! Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Bir gün Resulullah (sav) efendimiz, İsrail oğullarından Allah’a 80 sene ibadet edip bir göz açıp kapayacak süre bile isyan etmemiş olan dört kişiden bahsetti, bunların Eyüp (a.s.), Zekeriya (a.s.), yaşlı adamın oğlu Hazkiyal ve Yuşa bin Nun olduğunu bildirdi. Resullullah (sav)in ashabı, bu duruma hayran oldular. Bunların makam ve derecelerine ulaşmanın imkânsız olduğunu düşündükleri sırada Cebrail (a.s.) gelip dedi ki, “ Senin ümmetin bu kişilerin seksen yıllık ibadetlerin hayran oldular, hâlbuki Allah Teâlâ ondan daha hayırlı iyi bir şeyi senin ümmetine indirdi.” Ve Kadir süresini okudu. Peygamber (sav) Efendimiz ve beraberindekiler bunun üzerine çok sevindiler.”

Bu sürede bildirildiğine göre, bu gece Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne inerler ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadir süresinde verilen bilgiler, Kuran’ın Ramazan ayında (Bakara 185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (Duhan 3-4) indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele alındığında, Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Kadir Gecesi'nin Duyulmayan Mucizeleri! Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Bu gecenin daha çok Ramazanın son 10 veya son 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bize bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok Ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde de, hazreti Peygamberin Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resulullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonrada konunun zihninden silindiği bildirilmektedir.

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Kadir gecesi
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