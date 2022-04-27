Kadir Gecesi okunacak dualar neler? İşte Kadir Gecesi duaları ve sureleri...

Bugün idrak eden Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçiyor. Bu özel günde yapılan ibadetler kişinin ahiret hayatı için de oldukça faydalıdır. Kadir Gecesinde okunacak dualar araştırılıyor. İşte merak edilenler...

KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla beraber, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen bütün dualar okunabilir.

KADİR GECESİ DUASININ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

İşte Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe anlamı:

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

KADİR SURESİ NASIL OKUNUR?

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİNDE OKUNACAK SURELER

Kadir Gecesi'nde;

Yasin,

Tebareke,

Amme,

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

okumak faydalıdır.

Amme Suresi