Kadir Gecesi oruç tutmamak günah mı? Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Sevabı ve fazileti!

Kadir Gecesi'nde oruç tutmamanın günah olup olmadığı merak konusu oldu. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Diyanet "Kadir Gecesi oruç tutmamak günah mı?" sorusuna da açıklık getirmiştir. İşte Kadir Gecesi orucu ile ilgili detaylar...

KADİR GECESİ ORUÇ TUTMAMAK GÜNAH MI?

Kadir Gecesi gündüzünü oruçlu geçirmek oldukça önemlidir. Ramazan ayı boyunca hatsalıkları nedeniyle oruç tutamayanlar sağlık durumlarına göre bugün Kadir Gecesi gündüzünde oruç tutabilirler.

KADİR GECESİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Kadir Gecesi oruç tutmanın önemi büyüktür. Gündüzü oruçla geçirilen Kadir Gecesinin akşamında bol bol tövbe edilmeli, Kur'an okunmalı ve nafile ibadetler yapılmalıdır.

KADİR GECESİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Kadir Gecesi bir selamet gecesidir. Şeytan bu gece kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi oruç tutmak, bu günün bin aydan daha hayırlı olması sebebi ile diğer yapılacak tüm ibadetler gibi çok sevaptır. Kadir gecesinde kılınan namazlar, okunan dualar ve yapılan hayırlar, Allah katında büyük sevap alınmasına vesiledir.

