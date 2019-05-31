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Kadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

ANKARA’da, Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti.

Kadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştı

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Ankara’nın en büyük camilerinden Kocatepe Camii cemaatle dolup taşarken, vatandaşlar Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirmek isteyen Ankaralılar, Kocatepe Camii’ne akın etti. Saatler öncesinden camiye gelen vatandaşlar, caminin avlusunda kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Cami avlusunda toplanan çocuk, yaşlı ve genç binlerce Ankaralı cami imamının vaazını dinledi. Teravih namazını camide kılan cemaat, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudu.
Vatandaşlar, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Kadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştıKadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştıKadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştı

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