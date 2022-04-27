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KADİR GECESİNE ÖZEL! Kadir Gecesi'nde ne yapılmalı? Kadir Gecesi nasıl geçirilmelidir?

27.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nde neler yapılır sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, bu mübarek gece nasıl hakkıyla eda edilir bunun bilgisini elde etmek istiyorlar. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gündür. Bu günde yapılan ibadetlere tüm Müslümanlar ayrı bir önem verir. Peki bu günde Kadir Gecesi'nde neler yapılır, hangi ibadetler yerine getirilir? İşte tüm bu soruların cevapları!

KADİR GECESİNE ÖZEL! Kadir Gecesi'nde ne yapılmalı? Kadir Gecesi nasıl geçirilmelidir?

Kadir Gecesinde nelerin yapılacağı, hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Bu geceyi en doğru şekilde ihya etmek isteyenler derin bir araştırma içine girdiler. Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları aracılığıyla bu gecenin eda edileceği 27 Nisan Çarşamba gecesini en güzel şekilde tamamlamak isteyen vatandaşlar, dini kaynaklarda yer alan bilgileri sorguluyor. İşte, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, Kadir Gecesi namazı ve duası hakkında merak edilen bazı bilgiler!

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi ibadetleri, 27 Nisan Çarşamba gecesini en doğru şekilde geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.

Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

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Kadir gecesi
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