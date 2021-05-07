Kadir Gecesine özel mesajlar ve sözler | En güzel Kadir Gecesi mesajları

Günümüzde artık çok yaygınlaşan sosyal medya ortamında da Kadir Gecesine özel mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Ailesini, amcasını, halasını yani tüm sevdiklerini ve tanıdıklarını göremeyen her bir birey, İnternet ortamında bulduğu en güzel Kadir Gecesi mesajlarını paylaşıyor.

KADİR GECESİNE ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice Kadir Gecelerine.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz kutlu olsu.

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.