Kadir Gecesinin anlam ve önemi | Kadir gecesinde ne oldu? Kadir Gecesi kandil mi? 

Peygamber Efendimiz’in Müslümanlara namaz kılmayı emrettiği gece Kadir Gecesidir. Kesin olan bir şey vardır ki o da Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Bizler, bu geceyi Ramazan’ın 27. Gecesi olarak kutlarız. Ancak kimi alimler bu gecenin net olarak bilinmediğini ve buna uygun olarak bu tarihlerde her geceyi bu şekilde ihya etmemizi tavsiye ediyor.
Kadir gecesi kandil günlerinden değildir. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve O’nun bize namazı emrettiği çok hayırlı bir gecedir.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “İbn Mes’ud’un, (r.a.), Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) ‘Yılın bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü anımsattığımda, bana şu yanıtı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Allah’û têâlâya yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisindedir. Kadir gecesi; Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan ayının 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi önermiştir.
Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla beraber, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) ya da son 7 gecesinde aranmasıyla alakalı farklı rivayetler de bulunuyor. (Müslim, Sıyâm, 205-206). Bundan dolayı Ramazan ayının son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekiyor.
Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının dışında, bu özel geceden bahseden ayetlerin bulunduğu suredir. “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Allah’ın izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya dek esenlik doludur.”
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü Kadir Gecesinde yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konu ile ilgili aynı ismi taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kerim’i Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”