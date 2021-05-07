Kadir Gecesinin anlam ve önemi | Kadir gecesinde ne oldu? Kadir Gecesi kandil mi? 

Peygamber Efendimiz’in Müslümanlara namaz kılmayı emrettiği gece Kadir Gecesidir. Kesin olan bir şey vardır ki o da Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Bizler, bu geceyi Ramazan’ın 27. Gecesi olarak kutlarız. Ancak kimi alimler bu gecenin net olarak bilinmediğini ve buna uygun olarak bu tarihlerde her geceyi bu şekilde ihya etmemizi tavsiye ediyor.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesi kandil günlerinden değildir. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve O’nun bize namazı emrettiği çok hayırlı bir gecedir.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “İbn Mes’ud’un, (r.a.), Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) ‘Yılın bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü anımsattığımda, bana şu yanıtı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Allah’û têâlâya yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisindedir. Kadir gecesi; Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan ayının 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi önermiştir.