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Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki ile adı anılan Kadir Güneş ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 23:10 | Son Güncelleme

Kadir Güneş'in ismi Aleyna Tilki ile anıldı. İkilinin tatilde birlikte görüntülendiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Aleyna Tilki'nin hayranları 'Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?' sorusunu sormaya başladı. İşte modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş hakkında bilgiler.

Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki ile adı anılan Kadir Güneş ne iş yapıyor?

Kadir Güneş, şarkıcı Aleyna Tilki ile yaptığı yaz tatilinin ardından sosyal medyada çokça konuşulmaya başlandı. Peki Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Kadir Güneş ne iş yapıyor?

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KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.

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