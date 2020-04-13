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Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kadir Güneş bir kez da sosyal medyada magazin gündemine geldi. Aleyna Tilki ile ayrıldığı iddiası üzerine Kadri Güneş, kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir gibi soruların cevabı aranıyor. İşte Kadir Güneş ile ilgili merak edilenler.

Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldı mı?

Koronavirüsa nedeniyle ünlüler evlerinde ama bu yine de magazin dünyasından yeni dedikoduların çıkmasına engel olmuyor. Son olarak Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldığı yönündeki dedikoduları takiben Kadri Güneş, kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

İş adamı Metin Güneş'in oğlu olan Kadir Güneş, modacı Gülnur Güneş'in de kardeşidir. Magazin dünyasına uzak olmayan Kadir Güneş’in ismi bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile de anılmıştı.

KADİR GÜNEŞ NERELİ?

Kadir Güneş Ankaralıdır.

ALEYNA TİLKİ KADİR GÜNEŞ’TEN AYRILDI MI?

Magazin basınında yer alan haberlere göre Aleyna Tilki, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ancak iki taraftan da bu konuda kendi ağızlarından bir açıklama henüz yapılmış değil.


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Anahtar Kelimeler:
kadir güneş, Aleyna Tilki,

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