Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldı mı?

Koronavirüsa nedeniyle ünlüler evlerinde ama bu yine de magazin dünyasından yeni dedikoduların çıkmasına engel olmuyor. Son olarak Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldığı yönündeki dedikoduları takiben Kadri Güneş, kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

İş adamı Metin Güneş'in oğlu olan Kadir Güneş, modacı Gülnur Güneş'in de kardeşidir. Magazin dünyasına uzak olmayan Kadir Güneş’in ismi bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile de anılmıştı.

KADİR GÜNEŞ NERELİ?

Kadir Güneş Ankaralıdır.

ALEYNA TİLKİ KADİR GÜNEŞ’TEN AYRILDI MI?

Magazin basınında yer alan haberlere göre Aleyna Tilki, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ancak iki taraftan da bu konuda kendi ağızlarından bir açıklama henüz yapılmış değil.



