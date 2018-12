Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, rehber öğretmenler ile buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Kadir Has Üniversitesi tarafından ikinci kez ‘Rehber Öğretmenler Akademisi’ düzenlendi. Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenlerin bir arada olduğu akademide, üniversitenin akademisyenleri tarafından öğretmenlere sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.

İlki 17 Kasım tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen ‘Rehber Öğretmenler Akademisi’nin ikincisi düzenlendi. Her ay farklı ders içerikleriyle devam edecek olan akademi hakkında konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlerin öğrencilerin geleceğini yönlendirdikleri için bu tarz eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda en yeniliklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını ifade eden Feyiz, “Öğretmenler kendilerini burada çok iyi hissediyorlar. Esas önemli olan onlara burada özel olduklarını hissettirmek.Daha da önemlisi o özelliği öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamaktır.İzmir’den, Ankara’dan, Antalya’dan gelen öğretmenler var bu beni çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi açlığı devam ettiği sürece, biz de onları beslemeye devam edeceğiz” dedi.