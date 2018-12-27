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Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, rehber öğretmenler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi tarafından ikinci kez ?Rehber Öğretmenler Akademisi?

İSTANBUL, (DHA)- Kadir Has Üniversitesi tarafından ikinci kez ?Rehber Öğretmenler Akademisi? düzenlendi. Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenlerin bir arada olduğu akademide, üniversitenin akademisyenleri tarafından öğretmenlere sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.
İlki 17 Kasım tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü?nde düzenlenen ?Rehber Öğretmenler Akademisi?nin ikincisi düzenlendi. Her ay farklı ders içerikleriyle devam edecek olan akademi hakkında konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlerin öğrencilerin geleceğini yönlendirdikleri için bu tarz eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda en yeniliklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını ifade eden Feyiz, ?Öğretmenler kendilerini burada çok iyi hissediyorlar. Esas önemli olan onlara burada özel olduklarını hissettirmek.Daha da önemlisi o özelliği öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamaktır.İzmir?den, Ankara?dan, Antalya?dan gelen öğretmenler var bu beni çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi açlığı devam ettiği sürece, biz de onları beslemeye devam edeceğiz? dedi.
?ÖĞRETMENLER EZBER DEĞİL, TEKRAR YAPTIRMALI?
Farklı şehirlerden birçok öğretmenin katıldığı akademinin ?Beyin ve Nörobilim? dersi ile açılışını yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlere öğrencilerini anlamaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. Bilginin her zaman beyin içerisinde işlenen bir sinyal olduğunun altını çizen Feyiz, öğretmenlerin öğrencilere ezber değil, analiz yaparak tekrar yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Feyiz, derste anlattıklarından da örnekler vererek, ?Biz doğduğumuz andan itibaren öğreniyoruz ve öğrenme sırasında bir nöron ile öteki arasında bağlantı kurmaya başlıyoruz ve bilgi hafızada depolanmaya başlıyor. Öğrencilerimize, anne babalarımızın, dedelerimizin yıllardır söylediği ama belki biyolojik sebebini bilmediği bir doğru var. Öğrenme tekrarla olur. Tekrar, bir yapıyı daha çok çimento koyarak sağlamlaştırmak gibidir. Nöronlar arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğimiz zaman o bilgi unutulmaz noktaya gelebilir. Bilgiler illa ki hocaların verdiği bilgiler olmak zorunda değil. Herhangi bir şey öğrenilmek isteniyorsa onun mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor ancak tekrar, analiz edilerek yapılmalıdır çünkü her analiz edildiğinde farklı bağlar kuruluyor. Öğretmenler tekrarı ?şunu ezberleyin? şeklinde yaptırmamalı, tekrar yaparken o çocuğun analiz yaparak tekrar yapmalarını sağlamalarını öneririm? diye konuştu.
?HEM BİLGİLERİMİ TAZELEDİM, HEM YENİ ŞEYLER ÖĞRENDİM?
Akademiye katılan öğretmenler, hem bilgilerini tazelediklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini vurgulayarak derslerle beraber eski bilgilerini hatırladığını, kullanmadığı bilgileri ise tekrar hatırlayıp kullanacak duruma getirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
İzmir?den İstanbul?a ?Rehber Öğretmenler Akademisi? için geldiğini dile getiren öğretmen Burcu Feyizoğlu da, ?Gelmeden önce bu kadar başarılı bir çalışma olacağını düşünmüyordum. Bakış açılarımızı değiştirecek bir çalışma olmuş, çok keyif aldım. Derslere baktığımda özellikle beyin ve nöroloji kısmı benim çok ilgimi çekmişti, dinledikten sonra da öyle oldu. Bilgisayarın da insan beynine ne kadar yakın olduğunu çok daha yakından görmüş oldum. Biz öğrencilere de bu şekilde yansıtıyoruz ama burada daha detaylı, beynin tam içine girince benzer bir mantık olduğunu çok daha iyi görmüş olduk? ifadelerini kullandı.
?SOSYAL BİLİMLERDEN FEN BİLİMLERİNE?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ?Rehber Öğretmenler Akademisi?nde Beyin ve Nörobilim; Dünya Daha Şiddetli Bir Yer mi Oluyor? Sayısal Savaş Verilerinin Anlattıkları; Yaşamımızda Her Yerde 1.7 Boyut ve Orhan Pamuk; Olmak ya da Olmamak Arasında Tasarım ve Tasarım Problemi; Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk; Ekonomik Krizin Yapısal ve Siyasal Kökenleri; Başarı için Sürdürülebilir Motivasyon, Yeni Nesil İletişim Teknolojileri: 5G ve Ötesi; Hukukun Elektronikleşmesi ve E-imza; Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli gibi bir çok ders hakkında bilgiler paylaşıldı.
Kadir Has Üniversitesi, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata her alanda yenilikleri paylaştığı ?Rehber Öğretmenler Akademisi?nin üçüncüsünü 23 Şubat 2019?da farklı ders içerikleriyle gerçekleştirecek

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