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  4. Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme... Aylardır hastanedeydi

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme... Aylardır hastanedeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 10:27
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Mart ayından itibaren tedavi gören ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Uzun süredir hastanede gözetim altında olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu evine gönderildi.

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme... Aylardır hastanedeydi

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.

Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu oldu. Ancak geçtiğimiz ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan İnanır, bu kez felç geçirip konuşamadığı iddialarıyla gündeme geldi.

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Sanatçının tedavisi, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyordu. Tedavisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü.

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Magazin Burada'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği 1 hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.

Jülide Kural bir süre önce "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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