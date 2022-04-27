Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, 2. Sayfa magazin programında ve medyada yer alan görüntüler sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü isim, yürümekte zorluk çeken hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın koluna girerek destek oldu. Peki Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Ünlü sinema oyuncusunun, hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR İNANIR'IN SEVGİLİSİ JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerinden mezun olmuştur.

Daha sonra Almanya'da yaşamını sürdüren Jülide Kural, ülkeye dönerek AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı.

Süper Baba dizisiyle tanınan ünlü isim, Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

JÜLİDE KURAL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki ünlü oyuncu Jülide Kural, Adanalıdır. Jülide Kural çok sayıda, film ve tiyatro oyununda oynamıştır.

JÜLİDE KURAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jülide Kural'ın oynadığı filmler:

Çınar Ağacı - 2010

Son Cellat - 2008

Sessiz Ölüm - 2002

Camdan Kalp - 1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu - 1986

Gönül Dostları - 1987

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller - 1988

Nefes

JÜLİDE KURAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI NELERDİR?

İşte Jülide Kural'ın tol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004

İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995

Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991

Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990

Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

