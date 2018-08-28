MAGAZİN

Kadir İnanır setlere döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır, yedi yıl aradan sonra film setlerine döndü.

Kadir İnanır setlere döndü

Büyük bir hazırlık dönemi geçiren “Kapı” adlı projenin çekimlerine başlandı. Nihat Durak’ın çektiği proje Mardin-İstanbul ve İsveç olmak üzere üç farklı adreste tamamlanacak.

Filmde Kadir İnanır'a Erdal Beşikçioğlu da eşlik ediyor.

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