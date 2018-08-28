Kadir İnanır setlere döndü

B\u00fcy\u00fck bir haz\u0131rl\u0131k d\u00f6nemi ge\u00e7iren \u201cKap\u0131\u201d adl\u0131 projenin \u00e7ekimlerine ba\u015fland\u0131. Nihat Durak\u2019\u0131n \u00e7ekti\u011fi proje Mardin-\u0130stanbul ve \u0130sve\u00e7 olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 farkl\u0131 adreste tamamlanacak.\nFilmde Kadir \u0130nan\u0131r'a Erdal Be\u015fik\u00e7io\u011flu da e\u015flik ediyor. \n\nPARTNER55 saat boyunca suda kald\u0131, elleri bu hale geldi Berg\u00fczar'\u0131 duyguland\u0131ran hediyeAcun Il\u0131cal\u0131'dan \u00fcnl\u00fc milyardere \u0130stanbul daveti
Okuyucu Yorumları 0 yorum