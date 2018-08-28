Kadir İnanır setlere döndü

Büyük bir hazırlık dönemi geçiren “Kapı” adlı projenin çekimlerine başlandı. Nihat Durak’ın çektiği proje Mardin-İstanbul ve İsveç olmak üzere üç farklı adreste tamamlanacak.

Filmde Kadir İnanır'a Erdal Beşikçioğlu da eşlik ediyor.





