İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA) Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu alan başrolünde ünlü oyuncu Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in yer aldığı "Kapı" filminin galası yapıldı. Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin sinema katında gerçekleştirilen galaya sanat camiasından birçok isim katıldı. Yönetmenliğini "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak'ın, senaryosunu Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı "Kapı" filmi 12 Nisan'da izleyicisi ile buluşacak. Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrol oyunculuğunu paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda, Timur Acar, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar da filmin konuk oyuncuları oldu. Kariyerinin 190'ncı sinema filmi özelliğini taşıyan filmle Kadir İnanır, ayrıca kariyerinin 50'nci yılını da kutladı. Filmin izleneceği salona geçmeden önce Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat, Erdal Beşikçioğlu, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban açıklama yaptı.

“TÜRKİYE DE İYİ BİR FİLMİ ÜRETMENİN EN DÜŞÜK MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR"

Günümüzde film çekmenin giderek zorlaştığından ve maliyetlerin çok yüksek olduğundan bahseden Kadir İnanır, “Günümüz ekonomisinde, Türkiye de iyi bir filmi üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. Bugünkü ekonomik koşullarda 1 milyon doları olan bir adam o parayı film çekmek için harcar mı? Ne için harcar bunu sizin gönlünüze bırakıyorum. Ben iddia ediyorum ki, bugün burada olan büyük kalabalık ve Türkiye'nin çok seçkin insanlarının bir araya geldiği bu filmin galasında evrensel sinema değerlerini taşıyan özel bir film izleyeceksiniz. Bu tarz filimler bir daha zor çekilecek. Ticari hiçbir kaygısı yoktur. Sadece sanat, ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bu filmin izleyicisi, bu ülkede milyonlarca vardır ona inanıyoruz." dedi.

“SANATINIZI BİRAZ ÇİLE ÇEKEREK YAPABİLİYORSUNUZ"

Filmin başrol oyuncularından Vahide Perçin, “Bir Süryani ailesinin hikayesinin filmi bu. Geçmişte bıraktığı aralığı kapatmak için geliyorlar. Bir kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel dostluklar kurduk bununla birlikte. Hayatımıza özel bir an, bir çentik attık. Türk sinemasında da önemli bir yer tutacak. Burada seyirci olarak gelen herkes sinemayı seviyorsa bu zaten sinemanın özeli böyle oluyor. Ülkemizde böyle oluyor. Sanatınızı biraz çile çekerek yapabiliyorsunuz." İfadelerini kullandı.

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