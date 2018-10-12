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Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncuları Kadir İnanır ve Vahide Gördüm'ün başrolünü oynadığı ve Süryani bir ailenin hikayesinin anlatıldığı, 'Kapı' filminin Mardin ve İstanbul çekimlerinin bittiği, ekibin önümüzdeki haftalarda Berlin'e gideceği belirtildi.

Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandı

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA)- YEŞİLÇAM'ın usta oyuncuları Kadir İnanır ve Vahide Gördüm'ün başrolünü oynadığı ve Süryani bir ailenin hikayesinin anlatıldığı, 'Kapı' filminin Mardin ve İstanbul çekimlerinin bittiği, ekibin önümüzdeki haftalarda Berlin'e gideceği belirtildi.
Filiz-Nihat Durak'ın yönettiği, Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Erdal Beşikçioğlu, Timur Acar ve Abyüke Pusat'ın başrollerini üstlendiği, 'Kapı' filminin Mardin çekimlerinin bittiği belirtildi. Midyat, Savur ilçesi ile Süryani köyü olan Dereiçi'nde 2 hafta süren çekimler boyunca film ekibine büyük ilgi gösterildiği öğrenildi. Kadir İnanır ile Vahide Gördüm'e Mardin'lilerin yoğun ilgi gösterdiği çekimler sırasında iki sanatçı hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın son filmi olduğu belirtilen 'Kapı'nın Mardin dışında İstanbul çekimlerininde bittiği ve önümüzdeki haftarlarda film ekibinin, filmin son çekimleri için Berlin'e gideceği öğrenildi.
Kadir İnanır'ın 7 yıl aradan sonra çektiği ilk film olan 'Kapı' filminde Mardin'de yaşayan Süryani bir ailenin hayatı konu ediliyor. Filmin 2019 yılında gösterime gireceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandıKadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandıKadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandı

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