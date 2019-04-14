HABER

Kadir İnanır’ın oynadığı “Kapı” filminin Avrupa galası Stockholm’de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Kadir İnanır’ın oynadığı “Kapı” filminin İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Avrupa galası, büyük ilgi gördü.

Kadir İnanır’ın oynadığı “Kapı” filminin İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Avrupa galası, büyük ilgi gördü. Filmin gerçek bir dramı anlattığına değinen İnanır, “Sizin birikiminiz, geçmişiniz, üstün bir emekle perdeye aktarıldı” dedi.
Kadir İnanır’ın 7 yıl aradan sonra oynadığı “Kapı” filminin Avrupa galası İsveç’in başkenti Stockholm’de yapıldı. Başrolünü Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in paylaştığı film Güneydoğulu bir Süryani ailenin dramını anlatan filmin galası büyük ilgi gördü. Kariyerinin 50’yıldönümü ve 190’ıncı filmini çeviren usta oyuncu, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, “Fırsat buldukça tarihe tanıklık eden, insanların çektikleri acıları, hasretleri, özlemleri anlatan hikâyeler geldikçe film yapmaya devam edeceğim” dedi. Filmin gerçek acıları aktardığını aktaran İnanır, “Sizin birikiminiz, geçmişiniz, üstün bir emekle perdeye aktarıldı. Ticari bir yanı asla yok ama evrensel sinema değerlerini içeren müthiş bir film izleyeceksiniz” ifadelerini koşullandı.
Kapı filminin kadrosunda Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer alıyor.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Eskişehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Adana'da yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.