Kadir Koç kimdir?

Demet Akalın program çekimleri için İstanbul turu atınca alışverişi de ihmal etmedi. Demet Akalın’ın binlerce TL’lik halı alışverişi dudak uçuklattı.

Akalın’ın alışveriş düşkünlüğünü yurt dışı tatillerinden sıra sıra getirdiği bavullardan, lükse olan merakını da evindeki eşyalarından bilmeyen yok. Akalın, Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı için attığı İstanbul turunda da alışverişe çıkmaktan kendini alamadı.

KIRMIZI OLSUN 10 LİRA FAZLA OLSUN

Demet Akalın, Alişan’la beraber sunduğu sabah programı için tarihçi Kadir Koç’la birlikte bir tarihi İstanbul turuna çıktı. Fatih ve Sultan Ahmet taraflarını gezen Demet Akalın, Osmanlı halısı satan yerleri görünce kendini tutamadı.

Akalın, “Halıcıya girmeyelim hemen alırım bir tane” diye çevresindekileri uyarsa da belli ki dinleyen olmamış! Kırmızı ve desenli bir Osmanlı halısı beğenen ünlü şarkıcı halıyı yere serip çektiği story ile gösteriş yapmayı da ihmal etmedi.

Demet Akalın’ın programından ve tarihi İstanbul’un güzelliğinden çok bu binlerce liralık halı alışverişi konuşulacak gibi duruyor!



