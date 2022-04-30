Kadir Kök, Cüneyt Arkın'ın yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, filmlerinde kavga ekibinde yer alan oyuncu arkadaşının vefat ettiğini duyurdu. Peki Kadir Kök kimdir? Kadir Kök ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte oyuncunun hayatı ve biyografisi...

KADİR KÖK KİMDİR?

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök, Lüleburgaz-Kırklareli'de 1 Ocak 1939 tarihinde dünyaya geldi. Dünyayı Kurtaran Adam, Behçet Cezayir gibi filmlerde yer alan oyuncu genellikle 'dayak yiyen adam' rolü ile filmlerde yer aldı.

Yeşilçam’ın emektarlarından olan oyuncu, filmlerde iyi dayak yiyen, bir çok filmde figüran rollerinde yer alan, kötü adam rollerinin ve tabii ki Yeşilçam’ın olmazsa olmazlardandı. Cüneyt Arkın’ın kavga ekibindeydi. Kalıbı epey gösterişli olduğu için genelde filmlerde, mafya babasının bizzat korumalığını veya birincil fedailiğini yapmıştır.

Bir dönem Seyyal Taner’in (Maksim zamanlarında) korumalığını yapan oyuncu, yazları Hatay’ın Çevlik Köy’ünde bir apart otelde çalışarak yaşamını sürdürdü.

İzleyicinin aklında Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “Korkusuz Korkak” filmindeki “Gerzek Hamdi” karakteriyle kalmıştır.

KADİR KÖK ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Kadir Kök'ün ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmadı. Fakat Cüneyt Arkın, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İçimden bir parça koptu İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.. Sinema camiamızın başı sağolsun."

KADİR KÖK KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Türk sinemasının emektar isimlerinden Kadir Kök 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

