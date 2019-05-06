Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti (2)

DHA İSTANBUL -KADİR MISIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Üsküdar'da özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, 23:30 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısırlıoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair ilk açıklama sosyal medya üzerinden akrabaları tarafından yapıldı. Tedavi gördüğü hastanede ise Osmanlılar İlim İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır tarafından yapıldı. Bahadır yaptığı açıklamada, "Üstadımız çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek" dedi.