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Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

TEDAVİ gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden yazar Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı.  Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Bilal Erdoğan katıldı.

Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-TEDAVİ gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden yazar Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Bilal Erdoğan katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım törene çelenk gönderdi.
Mısıroğlu'nun cenazesi caminin avlusundaki musalla taşına konuldu. Tabutun üzerine Kâbe örtüsü serildi. Mısıroğlu'nun sevenleri tabutun etrafında toplandı. Taziyeleri oğlu Sünusi Mısıroğlu kabul etti. Cenazenin başında Osmanlı ve Türk bayrağı da tutuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Mısrıoğlu'nun naaşı, Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

(FOTOĞRAF)

Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandıKadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandıKadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandıKadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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